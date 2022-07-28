منع إطلاق الطائرات المسيّرة في سماء النبطيّة.. ما السبب؟

Advertisement

صـدر عـن المديريـة العامـة لقــوى الأمـن الداخلـي ـ شعبـة العلاقـات العامـة البــلاغ التالــي:بمناسبة إحياء مراسم ذكرى عاشوراء التي ستقام في مدينة النبطية، تطلب المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي من المواطنين عدم إطلاق الطائرات المسيّرة (Drone) وغيرها في سماء المدينة إلّا بعد الاستحصال على ترخيص من قبل الجهات الأمنية المختصّة طيلة أيّام عاشوراء، وذلك اعتبارًا من الساعة 12،00 من تاريخ 29-7-2022 ولغاية تاريخ 11-8-2022.لذلك، تطلب هذه المديريّة العامّة من المواطنين أخذ العلم والتقيّد بهذه التوجيهات.