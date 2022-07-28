إشكال وإطلاق نار في القبة... و"الله ستر"

سجل إشكال بين عدد من الشبان في منطقة القبة تخلله إطلاق نار في الهواء من مسدس حربي دون وقوع إصابات، وفق ما أفاد مندوب "لبنان 24".



وقد عمل أهالي المنطقة والجيش على تطويق الإشكال.



تزامنًا، سجل إشكال آخر في شارع الارز في القبة أيضاً دون تسجيل إصابات.

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