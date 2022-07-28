الأب أيوب شهوان غير مرشح لانتخابات مجلس المدبرين في الرهبانية اللبنانية

علم أن الأب أيوب شهوان ليس مرشحًا لانتخابات مجلس المدبرين في الرهبانية اللبنانية التي تجرى غدا" لأنه منصرف إلى العمل الأكاديمي والبحثي الذي يأخذ كل وقته. مع تقديره لكل المرشحين".

(أخبار اليوم)