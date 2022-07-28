يوم واحد متبق لحملة التلقيح في طرابلس والشمال ضد كورونا لهذه الأعمار

بقي يوم واحد لحملة التلقيح التي أعلنتها وزارة الصحة في منطقة طرابلس والشمال وذلك ضمن الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا، للأعمار فوق الـ١٢ عامًا وفق الجدول الآتي:

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