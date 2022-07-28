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لبنان

يوم واحد متبق لحملة التلقيح في طرابلس والشمال ضد كورونا لهذه الأعمار

Lebanon 24
28-07-2022 | 11:59
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بقي يوم واحد لحملة التلقيح التي أعلنتها وزارة الصحة في منطقة طرابلس والشمال وذلك ضمن الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا، للأعمار فوق الـ١٢ عامًا وفق الجدول الآتي:
 
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