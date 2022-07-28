إشكال في عكار وتسجيل إصابتين جراء إطلاق نار

وقع إشكال عند مفرق تلمعيان في عكار بين عدد من الشبان ليتطور لاحقاً الى اطلاق نار، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".



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وعرف أن أجواء من توتر تسود المنطقة وسط استنفار وترقب. وفي التفاصيل، أقدم المدعو "خ.ع" على إطلاق النار من مسدس حربي وإصابة شخصين أحدهما أصيب بطلق ناري في يده وآخر في ظهره نقل على اثرها الأخير إلى المستشفى للعلاج، فيما تمكن مطلق النار من الفرار.وعرف أن أجواء من توتر تسود المنطقة وسط استنفار وترقب.