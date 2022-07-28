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لبنان

إشكال في عكار وتسجيل إصابتين جراء إطلاق نار

Lebanon 24
28-07-2022 | 13:10
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وقع إشكال عند مفرق تلمعيان في عكار بين عدد من الشبان ليتطور لاحقاً الى اطلاق نار، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
 
وفي التفاصيل، أقدم المدعو "خ.ع" على إطلاق النار من مسدس حربي وإصابة شخصين أحدهما أصيب بطلق ناري في يده وآخر في ظهره نقل على اثرها الأخير إلى المستشفى للعلاج، فيما تمكن مطلق النار من الفرار.
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وعرف أن أجواء من توتر تسود المنطقة وسط استنفار وترقب.
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