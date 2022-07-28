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لبنان

بو صعب يجتمع مع عدد من الخبراء القانونيين والمتخصصين الماليين وبحث في "الكابيتال كونترول"

Lebanon 24
28-07-2022 | 13:15
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عقد اليوم في مجلس النواب اجتماعاً ثانياً بدعوة من نائب رئيس مجلس النواب النائب الياس بو صعب مع عدد من الخبراء القانونيين والمتخصصين في الشؤون المالية والاقتصادية والمصرفية والممثلين عن الهيئات الاقتصادية وجمعية المصارف والمودعين، حيث استكمل المجتمعون النقاش حول مشروع قانون الكابيتال كونترول على ان يستتبع في اجتماع ثالث في مطلع الاسبوع المقبل .
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وأكد نائب رئيس مجلس النواب أن هذه المبادرة أتت بهدف الاستماع الى آراء أصحاب اختصاص يمثلون عدد من المكونات المعنية والفاعلة في الشأن الاقتصادي والمالي والمصرفي والقانوني، تمهيداً لوضع تقريراً استشارياً بنهاية اللقاءات بهدف تسهيل مسار دراسة القوانين  ووضعها بتصرف السادة النواب للاستفادة منها عند مناقشتها  في اللجان النيابية المشتركة .
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