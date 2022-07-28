سفينة سورية تحمل سلعاً "مسروقة" من أوكرانيا ترسو في لبنان





ونقلت وكالة "رويترز" عن السفارة الأوكرانية في بيروت، تأكيدها أن هذه السفينة السورية تطالها عقوبات أميركية.

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ووصلت السفينة لاودسيا إلى طرابلس، أمس الأربعاء، بحسب موقع مارين ترافيك لبيانات الشحن البحري. قالت السفارة الأوكرانية في بيروت، اليوم الخميس، إن سفينة سورية راسية في ميناء طرابلس اللبناني، تحمل "شعيراً وطحيناً سرقته روسيا من مخازن أوكرانية".ونقلت وكالة "رويترز" عن السفارة الأوكرانية في بيروت، تأكيدها أن هذه السفينة السورية تطالها عقوبات أميركية.ووصلت السفينة لاودسيا إلى طرابلس، أمس الأربعاء، بحسب موقع مارين ترافيك لبيانات الشحن البحري.

وقالت السفارة: "أبحرت السفينة من ميناء في شبه جزيرة القرم مغلق أمام الشحن الدولي وتحمل خمسة آلاف طن من الشعير ومثلها من الطحين نشتبه بأنها مأخوذة من مخازن أوكرانية".



وأوضحت أن "هذه هي المرة الأولى التي تصل فيها شحنات حبوب ودقيق مسروقة إلى لبنان".



وقد أبلغ السفير الأوكراني في لبنان، رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون في اجتماع اليوم بأن "واردات الحبوب الأوكرانية التي سرقتها روسيا قد تضر بالعلاقات الثنائية" بين بيروت وكييف.

(العربية)