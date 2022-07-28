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لبنان

شهيب: نبارك موافقة مجلس إدارة كهرباء لبنان شراء المطلوب لتأهيل معمل الناعمة وإعادة تشغيله

Lebanon 24
28-07-2022 | 13:25
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كتب عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب أكرم شهيِّب عبر حسابه على موقع "تويتر": "نبارك لأبناء المنطقة موافقة مجلس إدارة كهرباء لبنان شراء المطلوب لتأهيل معمل الناعمة وإعادة تشغيله من قبل مؤسسة كهرباء لبنان لإنتاج الطاقة عبر غاز الميثان.. ‏المتابعة الحثيثة والمواكبة اليومية لإعادة المطمر على السكة الصحيحة أثمرت أخيرًا. ‏الشكر لكل من ساهم في الوصول الى هذه النتيجة".
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