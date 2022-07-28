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لبنان

المكاري يزور محطة الـ"أن بي أن" ويجول على أقسامها

Lebanon 24
28-07-2022 | 13:47
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زا وزير الاعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري محطة ان بي ان Nbn، حيث كان في استقباله رئيس مجلس إدارتها قاسم سويد ومدير الاخبار علي نور الدين.

 وجال المكاري في مكاتب المحطة وأقسامها واطلع على سير العمل فيها.
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واعرب المكاري عن سروره بهذه الزيارة، وقال: "في كل مرة، أقوم بزيارة لمؤسسة إعلامية خاصة أفاجأ إجابيا، الناس يرون ما يظهر على الشاشة فقط، ولا يعرفون الجهد والمصروف وفريق العمل المحترف الذي يضحي". 

 أضاف: "بعد الجولة التي قمت بها، نفتخر بالشبان والشابات الذين يعملون بهدوء واحتراف كلي. كنا نتحدث عن  مستقبل التلفزيون في العالم وكيفية تقدم التكنولوجيا. لذلك، علينا البدء بالتفكير للمستقبل اكثر من ان نفكر بترميم الواقع".

بدوره شكر  رئيس مجلس ادارة المحطة قاسم سويد للوزير المكاري زيارته  معتبرا انها" زيارة دعم وتشجيع للمحطة خصوصا في هذه الظروف التي تمر بها كل محطات التلفزة في لبنان واي دعم  من قبل الدولة لاي محطة سواء كانت عامة او خاصة نعتبره رسالة تشجيع ونأمل ان يتمكن الاعلام من الاستمرار خصوصا اذا كانت هناك عناية جدية من قبل الدولة وهذا ما نعول عليه من قبل الوزير او من الحكومة المقبلة".
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