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لبنان

بتكليف من ميقاتي... حمية يلتقي الخفاجي على هامش القمة الرباعية الزراعية وبحث بالدور الذي يمكن أن تؤديه وزارة الأشغال بتحقيق الأهداف المرجوة من القمة الرباعية

Lebanon 24
28-07-2022 | 14:26
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بتكليف من رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، وعلى هامش القمة الرباعية التي انعقدت اليوم في بيروت ، بين وزراء الزراعة في كل من لبنان ، سوريا، العراق والاردن ، عقد وزير الأشغال العامة والنقل الدكتور علي حمية  اجتماعا  مع وزير الزراعة العراقي السيد محمد كريم الخفاجي، حيث تم البحث في الدور الذي يمكن أن تؤديه وزارة الأشغال العامة والنقل في لبنان في تحقيق الأهداف المرجوة من القمة الرباعية ، وخصوصاً في ما  يتعلق بنقل المنتوجات الزراعية لتحقيق الأمن الغذائي للدول الأربعة وسائر الدول العربية ، وكذلك خط الترانزيت بينها ، وذلك لأجل تكامل الانتاج وتسهيل تبادله.
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وأشار الوزير حمية أثناء اللقاء بأنه كان قد قام بزيارة رسمية إلى العراق في شباط الماضي حيث عقد لقاءات عدة مع المسؤولين العراقيين ، وعلى رأسهم وزير النقل العراقي الكابتن ناصر حسين بدر الشبلي ، وتم البحث في حينه في تمكين الشاحنات اللبنانية من العبور من ساحات التفريغ على الحدود إلى داخل المحافظات العراقية ،وكذلك عبور شاحنات الترانزيت اللبنانية ، الأراضي العراقية إلى باقي الدول المجاورة للعراق،مؤكداً على أن ذلك سيخدم بالتأكيد التكامل الغذائي  بين الدول الاربعة ، وسيجعل من تبادل الإنتاج المنشود في القمة أيضاً أمراً متاحاً بشكلٍ متزايد وسريع .
بدوره الوزير خفاجي ، عبر عن سعادته باللقاء مع الوزير حمية ، معتبراً بأن تكامل عمل المرافق والقطاعات بين وزارتي الزراعة والنقل في كلا البلدين ، هو أمر أكثر من ضروري وملح لتحقيق ما تصبو إليه القمة الرباعية من أهداف تكاملية في ما  بينها .
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