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لبنان

استبعاد لأجل غير مسمّى

Lebanon 24
28-07-2022 | 17:16
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استبعد، لأجل غير مسمى، مشروع استجرار الكهرباء من عاصمة، تم توقيع اتفاق معها، لأسباب لم تتوضح بعد، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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المصدر: اللواء
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