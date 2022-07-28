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لبنان

لبنان على طاولة ماكرون وبن سلمان

Lebanon 24
28-07-2022 | 17:28
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كشفت مصادر ديبلوماسية خليجية رفيعة في بيروت النقاب لـ"السياسة" أن "لبنان يشكل بنداً أساسياً على طاولة محادثات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في باريس"، مشدّدة على أن "المحادثات ستتطرق إلى موضوع الصندوق الفرنسي السعودي لمساعدة الشعب اللبناني، وسبل تفعيله في كافة المجالات التي تم التوافق على دعمها عند إنشائه".
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وقالت إن "هناك اهتماماً مشتركاً بين باريس والرياض والعواصم الخليجية، لناحية العمل على استقرار لبنان ومساعدته لتجاوز أزماته، والتأكيد كذلك على إجراء الاستحقاقات الدستورية في مواعيدها".
وتوقّعت المصادر أن يأخذ الملف اللبناني حيزاً مهماً في محادثات الجانبين الفرنسي والسعودي، وفي البيان الختامي الذي سيصدر في نهاية اجتماعات الرئيس ماكرون وولي العهد السعودي. (السياسة الكويتية)
المصدر: السياسة الكويتية
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