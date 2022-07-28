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لبنان

ترقّب لعودة هوكشتاين

Lebanon 24
28-07-2022 | 17:40
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رأت مصادر متابعة عبر "الأنباء" الكويتية ان "زيارة الوسيط الأميركي أموس هوكشتاين ستكون الحدّ الفاصل، بين الانفراج او الانفجار والترسيم او اللاترسيم للحدود البحرية الجنوبية".
وفي معلومات "الأنباء" الكويتية نقلاً عن هذه المصادر ان الاضاءة على ايجابيات الوضع لا تعكس الحقيقة الكاملة، خصوصا اذا ما عاد الوسيط الاميركي بشروط اسرائيلية جديدة ورفضها لبنان، في الوقت الذي يبلغ الضغط الدولي والنهم الاسرائيلي لاستخراج الغاز ذروته، كما تساءلت المصادر عما اذا كان الجواب الذي سيأتي به هوكشتاين من اسرائيل مساء الاحد المقبل، سيقدّم للدولة ام لحزب الله؟  (الأنباء الكويتية)
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المصدر: الانباء الكويتية
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