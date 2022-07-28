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لبنان

حادث سير مروّع على طريق نيحا

Lebanon 24
28-07-2022 | 18:30
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وقع حادث سير مروع على طريق نيحا أدّى الى اصابة شخصين بكسور.
وقد عمل الصليب الاحمر على نقلهما الى احد مستشفيات المنطقة.
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