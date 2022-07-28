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لبنان

تجدّد الحريق في قبعيت

Lebanon 24
28-07-2022 | 18:46
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تجدّد الحريق الذي اندلع في احراج الصنوبر والبساتين والحقول الزراعية في بلدة قبعيت.
وبحسب التقديرات الأولية فقد بلغت خسائر الحريق 10 هكتار تقريبا من الاراضي الزراعية (زيتون) والحرجية (صنوبر وسنديان)،
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وساهم التدخل السريع بحماية أكثر من 140 هكتاراً على الاقل من الاحتراق.
وقد أشارت المعلومات الى ان الحريق ما زال مستمرّاً في المنحدرات العالية التي يتعذّر الوصول اليها.
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