تجدّد الحريق في قبعيت

Advertisement

تجدّد الحريق الذي اندلع في احراج الصنوبر والبساتين والحقول الزراعية في بلدة قبعيت.وبحسب التقديرات الأولية فقد بلغت خسائر الحريق 10 هكتار تقريبا من الاراضي الزراعية (زيتون) والحرجية (صنوبر وسنديان)،وساهم التدخل السريع بحماية أكثر من 140 هكتاراً على الاقل من الاحتراق.وقد أشارت المعلومات الى ان الحريق ما زال مستمرّاً في المنحدرات العالية التي يتعذّر الوصول اليها.