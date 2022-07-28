نواب "تغييريون" في بلدية بيروت: حضور للصور فقط

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كتبت" الاخبار": انتقد بعض أعضاء مجلس بلدية بيروت حضور النواب «التغييريين» بشكل دوري إلى مبنى البلدية لعقد اجتماعات لأهداف «شعبوية» من دون أي نتائج فعلية لهذه الزيارات سوى نشر الصور على مواقع التواصل الاجتماعي. كما انتقدوا حضور بعض النواب الذين تقدموا باقتراح قانون لتقسيم بلدية بيروت، في حين أن الأعضاء المحسوبين على الأحزاب نفسها التي ينتمون إليها لا يحضرون الاجتماعات، مشيرين مثلاً إلى حضور النائب إدغار طرابلسي إلى مبنى البلدية، فيما نجله عضو المجلس البلدي جوزيف طرابلسي لا يحضر اجتماعات المجلس!