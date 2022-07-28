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لبنان

"الصندوق" غير مرتاح

Lebanon 24
28-07-2022 | 23:29
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أبلغت مصادر مطلعة الى «الجمهورية» ان اوساط صندوق النقد الدولي لم تكن مرتاحة كثيرا إلى صيغة قانون رفع السرية المصرفية التي أقرها مجلس النواب في جلسته التشريعية الاخيرة.واشارت هذه المصادر إلى أن اوساط الصندوق تعتبر «ان الصيغة التي جرى اعتمادها أفرغت القانون من جزء اساسي من محتواه، خصوصا لجهة غياب المفعول الرجعي في تطبيق القانون، وتضييق الجرائم المالية التي تخضع الى مفاعيله، وحصر الجهات التي يحق لها طلب رفع السرية المصرفية». ولفتت الاوساط الى «ان هناك على ما يبدو اتجاهاً لدى معظم أطراف السلطة للتملّص من إتمام الاتفاق مع صندوق النقد بسبب انتفاء القدرة على الإيفاء بمتطلباته».
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