عمود تابع لكهرباء قاديشا يهدد حياة المواطنين في هذه المنطقة!

ذكر مندوب "لبنان 24" أن عمودا تابعا لكهرباء قاديشا مهدد بالسقوط في أي لحظة، في حي الرملة بمدينة الميناء - طرابلس.

وقام اهالي المنطقة بإبلاغ المعنيين مرات عديدة، ولكن لم يتحرك احد حياله.