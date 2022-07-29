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لبنان

عمود تابع لكهرباء قاديشا يهدد حياة المواطنين في هذه المنطقة!

Lebanon 24
29-07-2022 | 00:01
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ذكر مندوب "لبنان 24" أن عمودا تابعا لكهرباء قاديشا مهدد بالسقوط في أي لحظة، في حي الرملة بمدينة الميناء - طرابلس.
 
وقام اهالي المنطقة بإبلاغ المعنيين مرات عديدة، ولكن لم يتحرك احد حياله.
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