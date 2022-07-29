ما بين شيا وغريو... "قواسم لبنانية" مشتركة

كان لافتًا ما لاقته السفيرة الأميركية دورتي شيا من إهتمام بالغ من قِبَل مستشار رئيس مجلس النواب علي حمدان، الذي أجلسها إلى جانبه في القاعة العليا خلال حضورها جلسة مجلس النواب التشريعية ، وكان يترجم لها ما يحصل خلال الجلسة.

في المقابل يُسجّل للسفيرة الفرنسية آن غريو تردّدها الدائم إلى الضاحية الجنوبية ولقاءاتها المتكررة مع مسؤول العلاقات الدولية في "حزب الله" النائب السابق عمار الموسوي.

ويتردّد أن السفيرتين على تواصل دائم، وهما تنسّقان في بينهما في كل خطواتهما من ضمن ما تتلقيانه من توجيهات ديبلوماسية من واشنطن وباريس، خصوصًا في ما يتعلق بمسار الإستحقاق الرئاسي، فضلًا عما بلغت إليه من نتائج آخر المعلومات المتعلقة بترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل.

وتحرص كل من السفيرتين على تزويد وزارتي الخارجية في بلديهما بالتقارير اليومية المتعلقة بتفاصيل الحياة السياسية في لبنان.