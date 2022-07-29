Advertisement

لبنان

ما بين شيا وغريو... "قواسم لبنانية" مشتركة

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
29-07-2022 | 01:15
A-
A+
Doc-P-975646-637946764251393016.jpg
Doc-P-975646-637946764251393016.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

كان لافتًا ما لاقته السفيرة الأميركية دورتي شيا من إهتمام بالغ من قِبَل مستشار رئيس مجلس النواب علي حمدان، الذي أجلسها إلى جانبه في القاعة العليا خلال حضورها جلسة مجلس النواب التشريعية ، وكان يترجم لها ما يحصل خلال الجلسة.  

في المقابل يُسجّل للسفيرة الفرنسية آن غريو تردّدها الدائم إلى الضاحية الجنوبية ولقاءاتها المتكررة مع مسؤول العلاقات الدولية في "حزب الله" النائب السابق عمار الموسوي

ويتردّد أن السفيرتين على تواصل دائم، وهما تنسّقان في بينهما في كل خطواتهما من ضمن ما تتلقيانه من توجيهات ديبلوماسية من واشنطن وباريس، خصوصًا في ما يتعلق بمسار الإستحقاق الرئاسي، فضلًا عما بلغت إليه من نتائج آخر المعلومات المتعلقة بترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل

وتحرص كل من السفيرتين على تزويد وزارتي الخارجية في بلديهما  بالتقارير اليومية المتعلقة بتفاصيل الحياة السياسية في لبنان

Advertisement
المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:19 | 2022-07-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2022-07-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:57 | 2022-07-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:00 | 2022-07-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:32 | 2022-07-28 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

اليك بعض الاقتراحات Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
04:08 | 2022-07-29
04:02 | 2022-07-29
04:00 | 2022-07-29
04:00 | 2022-07-29
04:00 | 2022-07-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website