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لبنان

هوكشتاين في بيروت: لا حل "على بياض"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
29-07-2022 | 01:30
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رغم ان الوسيط الأميركي في ملف ترسيم الحدود اللبنانية البحرية اموس هوكشتاين سيزور لبنان في اليومين المقبلين، كما هو مرجح، الا أن اوساطا سياسية "لا تبدي اي تفاؤل بقرب الوصول إلى حل لملف الترسيم".

 وبحسب هذه الاوساط فإن "اي حل لتمكين لبنان من استخراج ثروته النفطية لن يكون على "بياض"، فمن يعمل على توطين الفلسطينيين وإبقاء النازحين السوريين في لبنان لن يتساهل مع لبنان ، وبالتالي فإن  الحصار اقتصادي  ربطا بالمماطلة في الترسيم ،كلها سياسات تصب في خانة الضغط على لبنان للتسليم بما هو مطروح عليه".  

واذ اعتبرت المصادر "ان المسيّرات التي اطلقها حزب الله شكلت قوة ردع"، اعتبرت "ان الامور مع إسرائيل ليست ذاهبة نحو الحرب وأن مهلة ايلول يمكن ان تمدد، والمتوقع ان  يتم ارجاء  عملية استخراج الغاز من حقل كاريش بقرار من اسرائيل الى موعد آخر" .

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المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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