انتخابات الرهبانية المارونية بدأت: ما لا تعرفونه عن الرؤساء العامين

عند الساعة الثامنة من صباح اليوم، إكتمل توافد الرهبان الـ 298 إلى جامعة الروح القدس في الكسليك لإنتخاب رئيس عام للرهبانية اللبنانية الماروية خلفًا للأباتي نعمة الله الهاشم، وأربعة مدبرين جدد.

وعلى رغم خلو قوانين الرهبانية من نص يجيز الترشّح، فإن ثمة لائحتين مدعومتين ديمقراطيًا من الرهبان: الأولى يترأسها المدبر الحالي هادي محفوظ، والمدعوم من نعمة الله، ومعه كل من الأباء: جورج حبيقة وجوزف قمر وطوني فخري وميشال ابو طقة.

أما اللائحة الثانية فيترأسها الأب الياس جمهوري، وتضم كلًا من الأباء: أيوب شهوان وجان عقيقي وميشال اليان ويسف سليمان.

وفي ما يلي بعض التواريخ عن الرؤساء العامين:

- توالى على رئاسة الرهبانية اللبنانية المارونية منذ تأسيسها 46 رئيسًا عامًا، كان أولهم الأب جبرائيل حوا (1695 – 1699).

- الرؤساء العامون الذين تم إنتخابهم مرتين هم: الأب مخايل إسكندر (1723 – 1735 /1741 – 1742)، الأب سمعان الخازن (1799 – 1802 / 1805 / 1808)، إغناطيوس بليبل ( 1810 – 1811 / 1811 1832)، عمانوئيل الأشقر ( 1838 – 1841 / 1847 – 1850)، لورنسيوس يمين ( 1850 – 1853 / 1856 – 1862).

- الرؤساء العامون الذين تم إنتخابهم ثلاث مرّات هم: الأب عمانوئيل الإبراهيمي ( 1766 – 1769 / 1772 – 1790 / 1778 - 1781)، الأب مرقس حداد ( 1769 – 1772 / 1787 – 1790 / 1793 – 1796)، الأب عمانوئيل سلامه (1835 – 1838 – 1841 – 1845 / 1853 – 1856).

أما الأب عمانوئيل الجميل فقد تم إنتخابه أربع مرّات ( 1790 – 1793 / 1796 – 1799 / 1802 – 1805 / 108 – 1810).

أما أقصر ولاية فكانت للأب انطونيوس حنا التي دامت رئاسته ثلاثة اشهر و23 يومًا ( 1901- 1902).

أما الأب عمانوئيل خوري فأمتدت رئاسته أربعة أشهر وأربعة أيام ( 1992 – 1993).

حمل إسم عمانوئيل خمسة رؤساء عامون.