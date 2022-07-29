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لبنان

المجلس النيابي مستهدف؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
29-07-2022 | 02:15
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تفيد مصادر معنية "أن حركة امل تنظر بإرتياب الى الحملات الاعلامية والسياسية التي تستهدف المجلس النيابي، والتي تظهرت بشكل لافت خلال الجلسة النيابية التشريعية وما بعدها".

وبحسب المصادر فإن "ما يحصل له اهداف سياسية مرتبطة بالكباش مع رئاسة المجلس، ومن الواضح ان هناك سعيا لضرب صورة المؤسسة الدستورية الاساسية في لبنان".

وتعتقد المصادر" ان الخلاف الذي حصل بين نواب التغيير ونواب حركة امل يعود بشكل اساسي الى التوتر الحاصل مع رئاسة المجلس منذ الانتخابات النيابية الاخيرة".

في المقابل تقول مصادر نيابية معارضة" إن لا نية لاستهداف رئاسة مجلس النواب او المجلس ، ولكن على الممسك بادارة المجلس ان يعي ان زمن الاوّل تحوّل وان التغيير الذي بدأ سيفرض تغييرا في نمطية التعاطي النيابي والسياسي".

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المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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