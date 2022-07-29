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لبنان

توفي شاب بحادث سير فلحقه جده متأثراً بالخبر... مأساة في هذه البلدة البقاعية! (صور)

Lebanon 24
29-07-2022 | 00:41
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وفاة إبن بلدة الرفيد البقاعية الشاب أحمد طلال يونس بحادث سير ظهر أمس على طريق بلدته الرفيد .
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وفي اليوم نفسه، توفي جده الحاج، مؤذن بلدة الرفيد علي الدالي، بعد صراع مع المرض، ومتاثرا بخبر وفاة حفيده.
 
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