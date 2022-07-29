توفي شاب بحادث سير فلحقه جده متأثراً بالخبر... مأساة في هذه البلدة البقاعية! (صور)

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وفاة إبن بلدة الرفيد البقاعية الشاب أحمد طلال يونس بحادث سير ظهر أمس على طريق بلدته الرفيد .

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وفي اليوم نفسه، توفي جده الحاج، مؤذن بلدة الرفيد علي الدالي، بعد صراع مع المرض، ومتاثرا بخبر وفاة حفيده.