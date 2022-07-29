جريح بإنفجار داخل أحد المحلات في زحلة صباحاً... إليكم ما حدث (صورة)

سقط جريح صباح اليوم، جراء انفجار قارورة غاز، داخل محل لبيع الفلافل يعود الى المواطن م. ص. في سوق البلاط – زحلة، وفق مندوبة "لبنان 24".

وتضرر عدد من المحلات المجاورة وتم نقل المصاب الى المستشفى.