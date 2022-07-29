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لبنان

جريح بإنفجار داخل أحد المحلات في زحلة صباحاً... إليكم ما حدث (صورة)

Lebanon 24
29-07-2022 | 01:03
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سقط جريح صباح اليوم، جراء انفجار قارورة غاز، داخل محل لبيع الفلافل يعود الى المواطن م. ص. في سوق البلاط – زحلة، وفق مندوبة "لبنان 24".
 
وتضرر عدد من المحلات المجاورة وتم نقل المصاب الى المستشفى.
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