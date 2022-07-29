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لبنان

حريق قبعيت مستمر لليوم الثاني.. والدفاع المدني يعمل على اخماده

Lebanon 24
29-07-2022 | 01:31
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لا تزال النيران مشتعلة لليوم الثاني على التوالي في احراج وبساتين قبعيت، وجهود عناصر الجيش والدفاع المدني وفريق التدخل السريع في "جمعية درب عكار" والمستجيب الاول في اتحاد بلديات جرد القيطع، متواصلة للسيطرة على النار بخاصة في المنحدرات العالية التي يتعذر وصول سيارات الاطفاء اليها.
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وأصدرت الجمعية تقريرا عن التقديرات الأولية لخسائر حريق قبعيت التي بلغت حدود الـ 10 هكتار من الاراضي الزراعية (زيتون) والحرجية (صنوبر وسنديان)، وساهم التدخل السريع بحماية أكثر من 140 هكتارا على الاقل من الاحتراق. ولفت التقرير الى ان  65% من المساحة التي التهمتها النيران متضررة بشكل كبير جدا.
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