Advertisement

لبنان

مقتل لبناني نتيجة إشكال مع نازحين سوريين في الجناح.. إليكم التفاصيل

Lebanon 24
29-07-2022 | 02:04
A-
A+
Doc-P-975680-637946825870682964.jpg
Doc-P-975680-637946825870682964.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 
أفادت مندوبة "لبنان 24" عن مقتل الشاب نبيه حسن حسن، بعد اشكال مع نازحين سوريين في منطقة الجناح، حيث تعرض لطعن بسكين في رقبته.
 
ونقل القتيل الى مستشفى الزهراء.
Advertisement
 
يذكر أن نبيه حسن حسن هو من قرية لبايا في البقاع الغربي.
 
مواضيع ذات صلة
في البداوي... طعنوه بآلة حادة لسرقته
lebanon 24
29/07/2022 11:18:12 Lebanon 24 Lebanon 24
تونس.. احتجاز إرهابي طعن رجل شرطة
lebanon 24
29/07/2022 11:18:12 Lebanon 24 Lebanon 24
إصابة إسرائيلي بعملية طعن قرب القدس المحتلة
lebanon 24
29/07/2022 11:18:12 Lebanon 24 Lebanon 24
"الذمة المالية" تعرّض النواب للطعن وحال "الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد" مزرية
lebanon 24
29/07/2022 11:18:12 Lebanon 24 Lebanon 24

الجناح

طعن

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:19 | 2022-07-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2022-07-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:57 | 2022-07-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:00 | 2022-07-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:32 | 2022-07-28 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
اليك بعض الاقتراحات Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
04:08 | 2022-07-29
04:02 | 2022-07-29
04:00 | 2022-07-29
04:00 | 2022-07-29
04:00 | 2022-07-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website