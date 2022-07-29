مقتل لبناني نتيجة إشكال مع نازحين سوريين في الجناح.. إليكم التفاصيل

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن مقتل الشاب نبيه حسن حسن، بعد اشكال مع نازحين سوريين في منطقة الجناح، حيث تعرض لطعن بسكين في رقبته.

ونقل القتيل الى مستشفى الزهراء.

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يذكر أن نبيه حسن حسن هو من قرية لبايا في البقاع الغربي.