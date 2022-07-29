ماذا قال وزير البيئة عن وضع اهراءات مرفأ بيروت؟

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شدد وزير البيئة في حكومة تصريف الاعمال ناصر ياسين على ان لبنان يحترم القوانين الدولية وأكد ان قضية سفينة الحبوب التي قيل إنّها مسروقة من أوكرانيا قيد المتابعة من قبل وزيري الاقتصاد والأشغال، بانتظار آرائهم اليوم.ورداً على سؤال عن افراغ الباخرة، قال ياسين: لا اظن انها افرغت.وعن الاهراء في مرفأ بيروت، أكد ياسين ان اجهزة الاستشعار تثبت ان تحركاً او انحناءً يحصلان بشكل متسارع في الجزء الشمالي منها، كاشفاً عن اجتماع للجنة الوطنية لإدارة الكوارث اليوم في السرايا الحكومية لمتابعة أخر تطورات هذا الملف .وفي حديث الى صوت كل لبنان، أشار ياسين الى ان عمليات المراقبة مستمرة، لافتاً الى ان الدفاع المدني كما الصليب الأحمر على جهوزية تامة في حال حصل الانهيار، وأعلن انه تم توزيع 200 ألف كمامة أمس على سكان المنطقة تحسباً لأي طارئ.وعن قرار الحكومة بهدم الاهراء، قال ياسين ان وزارة البيئة تريثت في اعداد تقرير الأثر البيئي المطلوب منها للسير بمناقصة هدم الصوامع، لافتاً الى ان تنفيذ هذا القرار مؤجل إلى ما بعد صدور القرار الظني بما خصّ قضية انفجار المرفأ.