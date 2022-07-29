بعد الحديث عن وجود مروجي مخدرات على اراضيها.. هذا ما أعلنته بلدية فنيدق

أعلنت بلدية فنيدق في بيان أنه ” بعد التثبت من اللائحة التي نشرت على بعض مواقع التواصل الإجتماعي وفيها أسماء يقال إنهم يروجون المخدرات في البلدة، تبين أن هناك أسماء لا علاقة لها بذلك”، وتمنت “عدم نشر أمور غير دقيقة وغير صحيحة”، داعية “الجهات المعنية أن تولي هذا الأمر الاهتمام الكامل حتى لا يظلم أحد بريء قبل فوات الأوان”، متمنية من الجميع “الاهتمام بأولادهم والوقوف الى جانبهم في هذه الظروف العصيبة، سائلين الله أن يجنبنا جميعا الفتن”.

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