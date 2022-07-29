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لبنان

صفيحة البنزين ما دون الـ600 الف.. اليكم الجدول الجديد للاسعار

Lebanon 24
29-07-2022 | 03:31
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انخفض سعر صفيحتي البنزين 95 و98 أوكتان 14000 ليرة لبنانية، وارتفع سعر المازوت 2000 ليرة لبنانية والغاز 3000 ليرة لبنانية.

وأصبحت الأسعار على الشكل التالي:

– صفيحة البنزين 95 أوكتان: 591000 ليرة
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– صفيحة البنزين 98 اوكتان: 603000 ليرة

– المازوت: 649000 ليرة

– الغاز: 314000 ليرة .
 

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