بعد موجة الحرّ.. كيف سيكون طقس نهاية الاسبوع؟

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا صافيا الى قليل الغيوم، مع ارتفاع اضافي في درجات الحرارة بخاصة في المناطق الداخلية حيث تتخطى معدلاتها الموسمية لهذا الشهر وتتخطى ال 40 درجة مع بقاء نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد الشعور بالحر.وجاء في النشرة الاتي:- الحال العامة: طقس صيفي حار يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط مع كتل هوائية حارة يتأثر بها القسم الجنوبي للبلاد والمناطق الداخلية.معدل درجات الحرارة لشهر تموز على الساحل يتراوح ما بين 24 و 32 درجة.- الطقس المتوقع في لبنان:الجمعة: قليل الغيوم مع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة خصوصا في الداخل، بحيث تلامس ال40 درجة مع نسبة رطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد الشعور بالحر.السبت: صاف الى قليل الغيوم، مع ارتفاع اضافي في درجات الحرارة بخاصة في المناطق الداخلية حيث تتخطى معدلاتها الموسمية لهذا الشهر وتتخطى ال 40 درجة مع بقاء نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد الشعور بالحر.الأحد: قليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات وبداية انخفاض درجات الحرارة على الساحل بحيث يخف تأثير الكتل الهوائية الحارة عن الساحل مع بقاء نسبة رطوبة مرتفعة ودرجات الحرارة في الداخل تلامس ال40 درجة.الإثنين: قليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات وبداية انخفاض درجات الحرارة على الساحل بحيث يخف تأثير الكتل الهوائية الحارة عن الساحل مع بقاء نسبة الرطوبة مرتفعة ودرجات الحرارة مرتفعة في المناطق الداخلية.- الحرارة على الساحل من 26 الى 34 درجة، فوق الجبال من 17 الى 30 درجة، في الداخل من 21 الى 41 درجة.- الرياح السطحية: متقلبة ضعيفة ليلا، جنوبية غربية الى جنوبية، سرعتها بين 10 و 30 كلم/س.- الانقشاع: جيد على الساحل يسوء أحيانا على المرتفعات المتوسطة بسبب الضباب خلال الفترات الصباحية والمسائية.- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و 85 %.- حال البحر: متوسط ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء:29 درجة.- الضغط الجوي: 756 ملم زئبق.- ساعة شروق الشمس: 05,46- ساعة غروب الشمس: 19,42