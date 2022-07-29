Advertisement

لبنان

وليد جنبلاط حيّا "انتفاضة جبل العرب": للحذر من المخططات المشبوهة

Lebanon 24
29-07-2022 | 04:18
A-
A+
Doc-P-975707-637946905942864820.jpg
Doc-P-975707-637946905942864820.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
حيّا رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط أبناء جبل العرب الشرفاء على انتفاضتهم بوجه العصابات المسلّحة التي امتهنت إذلال الناس والخطف والقتل وتجارة وتهريب السلاح والمخدرات وعاثت بالقرى فساداً وإفساداً، مشيراً الى أن أجهزة النظام الأمنية والعسكرية متورطة بتغطية هذه العصابات وتشغيلها بهدف معاقبة أهل الجبل على مواقفهم المشرّفة ورفضهم الخضوع لإملاءاتهم ومؤامراتهم.
Advertisement

وإذ اعتبر جنبلاط في حديث لجريدة "الأنباء" أن "هذه الإنتفاضة الشجاعة ليست بغريبة عن عادات أهل الجبل المشهود لهم تمسكهم بالتقاليد المعروفية الأصيلة وبهويتهم الوطنية والعربية"، دعا أبناء محافظة السويداء الى "الحذر واليقظة الدائمة بوجه المخططات المشبوهة ومحاولات العبث بأمن الجبل وتشويه صورته وتاريخه وفصله عن جيرانه ومحيطه وعمقه العربي".

وختم جنبلاط بتوجيه التحية لأرواح الشهداء الذين سقطوا في هذه الإنتفاضة الشعبية، كما حيّا أرواح الشهداء الذين سقطوا في المواجهة البطولية ضد تنظيم "داعش" الإرهابي وذلك بمناسبة الذكرى السنوية الرابعة للهجوم الذي قام به التنظيم على قرى المقرن الشرقي لمحافظة السويداء.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
اليك بعض الاقتراحات Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
16:23 | 2022-07-29
16:13 | 2022-07-29
16:03 | 2022-07-29
16:00 | 2022-07-29
16:00 | 2022-07-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website