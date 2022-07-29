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لبنان

هذا هو الرئيس العام الجديد للرهبانية اللبنانية المارونية

Lebanon 24
29-07-2022 | 04:23
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إنتخب الراهب هادي محفوظ رئيسا عاما جديدا للرهبانية اللبنانية المارونية.
 
 
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الأب محفوظ: ما نعيشه في لبنان قاصى ومحزن لكن يجب أن ننظر الى هذه الأمور برجاء
 

كما تم إنتخاب الأب جورج حبيقة نائبًا عامًا للرئيس العام للرهبانية اللبنانية المارونية، والأب ميشال أبو طقة مدبرًا ثانيًا للرهبانية.

 
وهنأ رئيس تجمّع موارنة من أجل لبنان بول كنعان الرهبانية المارونية على انتخاب الاباتي هادي محفوظ رئيساً عاماً لها مع مجلس المدبرين الجديد، بما يجسّد من قامة فكرية وعلمية وإيمانية، فيشكّل استمرارية لرهبنة اقترن تاريخها بمحطات تاريخية من لبنان، فقدّمت الكثير على الصعد الوطنية والإيمانية والتربوية والنضالية، وأتت انتخاباتها اليوم لترسّخ هذا البعد الايماني والثقافي المتمثّل برئيسها العام والآباء المدبرين. واعتبر كنعان أن الديمقراطية الرهبانية أوصلت خير سلف لخير خلف هو الأباتي نعمة الله الهاشم والذي وفي ظروف صعبة وطنياً واقتصادياً واجتماعياً، حافظ على دور الرهبنة وحضورها واشعاعها. واشار كنعان الى أن الرهبنات المارونية التي خرّجت أجيالاً في مدارسها وجامعاتها وصروحها العلمية، تبقى الملجأ والمعين في الظروف الصعبة التي تعيشها البلاد، وهي الى جانب الكنيسة المارونية، ركناً من أركان الحفاظ على الوطن، وتثبيت الناس في أرضهم، والحفاظ على ايمانهم بالوطن.
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