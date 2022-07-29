خير معزيا باسم ميقاتي في عرسال وبعلبك: فلتأخذ العدالة مجراها في إحقاق الحق

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زار رئيس "الهيئة العليا للإغاثة" اللواء محمد خير بلدة عرسال ومدينة بعلبك، موفداً من رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي.واستهل اللواء خير جولته من بلدة عرسال، يرافقه النائبان ملحم الحجيري وبلال الحشيمي، ومفتي بعلبك الهرمل السابق الشيخ بكر الرفاعي، فالتقى رئيس البلدية باسل الحجيري وأعضاء المجلس البلدي، وجرى البحث في شؤون ومطالب واحتياجات البلدة الخدماتية.وقدم التعازي باسم رئيس الحكومة لعائلتي الفليطي وغدادة بضحايا حادث السير المؤسف الذي ادى إلى سقوط 8 ضحايا من أبناء البلدة، ولعائلة عز الدين التي فقدت شابين قتلا في جرود العاقورة. ثم تفقد مبنى الثانوية في البلدة.وقال خير: "زيارتي إلى بلدة عرسال هي بناء لتكليف من دولة الرئيس نجيب ميقاتي، وهناك العديد من المشاريع التي خصصت للبلدة، ومنها بناء الثانوية التي استؤنف العمل فيها، كما نأمل أن يتم بناء المستشفى المقررة منذ خمس سنوات".وأكد خير على ضرورة "أن تأخذ العدالة مجراها في إحقاق الحق في كل القضايا، من خلال الدولة عبر أجهزتها الأمنية والقضاء".وردا على سؤال حول إمكانية قبول هبة الفيول الإيراني لمعامل الكهرباء التي اعلن عنها السيد حسن نصرالله، اعتبر خير ان "السؤال هو سياسي، لكن بالوضع الإداري يسمح لنا القانون بتسلم الهبة، والهيئة العليا للإغاثة هي الإدارة الوحيدة في الدولة اللبنانية التي تتسلم الهبات والمساعدات وتوزعها على كافة الإدارات الرسمية".وتابع: "بالأمس أوضح الوزير فياض الأمور، فبإمكان وزارة الطاقة ان تتسلم الهبة، بناء على قرار يتخذ في مجلس الوزراء، وبإمكاننا نحن كإدارة أن نتسلم الهبة، نحتاج فقط إلى رأي وموافقة رئيس الحكومة، الفرق هو سرعة التنفيذ".الحجيريوشكر النائب الحجيري اللواء خير على "زيارته للبلدة والوقوف على احتياجاتها، خاصة فيما يتعلق بالمياه والمستشفى والطرقات وسائر المشاريع التي توقفت لسنوات، وتقديمه التعازي باسم الرئيس ميقاتي لأهالي عرسال بمصابهم الأليم".الرفاعيوبدوره شكر المفتي الرفاعي الرئيس ميقاتي على تكليف اللواء خير بتقديم العزاء بضحايا حادثتي الشاحنة والعاقورة، مؤكداً على" ضرورة أن يأخذ القضاء دوره في كل القضايا والأحداث".ولفت الشيخ الرفاعي إلى مشكلة الملاحقين في المحكمة العسكرية على خلفية أحداث عرسال، متمنيا على اللواء خير "العمل على حل جماعي لهذه القضية".وتطرق الرفاعي إلى قضية "النازحين السوريين في البلدة الذين يفوق عددهم عدد سكان البلدة".بعلبكومن عرسال انتقل اللواء خير برفقة النائب الحشيمي والمفتي الرفاعي إلى بعلبك، وقدم التعازي باسم الرئيس ميقاتي لعائلتي محمد بيان ووضاح الرفاعي اللذين قضيا بإطلاق النار عليهما في ساحة الططري في بعلبك منذ شهرين ونصف.وأكد خير أن" تأخذ العدالة دورها في إحقاق الحق من خلال الدولة وأجهزتها الأمنية والقضائية".