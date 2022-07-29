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لبنان

جريمة مروعة في عكار.. اليكم ما جرى

Lebanon 24
29-07-2022 | 04:34
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نقلت المواطنة "ن.ع" الى مستشفى السلام في منطقة القبيات بعدما عثر عليها جثة داخل منزل في بلدة السنديانه العكارية مصابة بطلق ناري في صدرها .

والعمل جار من قبل الطبيب الشرعي للكشف على الجثة ولا تزال التحقيقات جارية من قبل القوى الامنية لمعرفة ملابسات الحادثة ان كانت جريمة قتل ام انتحار ، ويذكر ان زوج الضحية عكسري في الجيش ويدعى "م.ح".
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