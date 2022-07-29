جريمة مروعة في عكار.. اليكم ما جرى

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نقلت المواطنة "ن.ع" الى مستشفى السلام في منطقة القبيات بعدما عثر عليها جثة داخل منزل في بلدة السنديانه العكارية مصابة بطلق ناري في صدرها .والعمل جار من قبل الطبيب الشرعي للكشف على الجثة ولا تزال التحقيقات جارية من قبل القوى الامنية لمعرفة ملابسات الحادثة ان كانت جريمة قتل ام انتحار ، ويذكر ان زوج الضحية عكسري في الجيش ويدعى "م.ح".