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لبنان

تعميم جديد من مصرف لبنان.. اليكم التفاصيل

Lebanon 24
29-07-2022 | 04:53
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أصدر مصرف لبنان تعميماً جديداً تحت رقم 638 حول التسهيلات التي من الممكن ان يمنحها للمصارف والمؤسسات المالية.
 
لقراءة التعميم int638[1].pdf
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