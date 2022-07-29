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لبنان

بُشرى من تيمور جنبلاط لأهالي القرى المحيطة بمعمل مطمر الناعمة

Lebanon 24
29-07-2022 | 06:13
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كتب رئيس كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب تيمور جنبلاط عبر حسابه على موقع "تويتر" قائلا: "وأخيراً وبعد متابعة مستمرة بدأ المسار الفعلي لعودة معمل مطمر الناعمة لإنتاج الكهرباء الى العمل. البشرى لأهالي القرى المحيطة بتحقق مطلبهم، والرسالة إلى من يعنيهم الأمر: الخروج من العتمة قرار سهل، فقط كفوا عن تعطيل كل شيء".

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