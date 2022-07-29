بُشرى من تيمور جنبلاط لأهالي القرى المحيطة بمعمل مطمر الناعمة

كتب رئيس كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب تيمور جنبلاط عبر حسابه على موقع "تويتر" قائلا: "وأخيراً وبعد متابعة مستمرة بدأ المسار الفعلي لعودة معمل مطمر الناعمة لإنتاج الكهرباء الى العمل. البشرى لأهالي القرى المحيطة بتحقق مطلبهم، والرسالة إلى من يعنيهم الأمر: الخروج من العتمة قرار سهل، فقط كفوا عن تعطيل كل شيء".

وأخيراً وبعد متابعة مستمرة بدأ المسار الفعلي لعودة معمل مطمر الناعمة لإنتاج الكهرباء الى العمل. البشرى لأهالي القرى المحيطة بتحقق مطلبهم، والرسالة إلى من يعنيهم الأمر: الخروج من العتمة قرار سهل، فقط كفوا عن تعطيل كل شيء. — Teymour Joumblatt (@TeymourJoumblat) July 29, 2022