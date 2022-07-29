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لبنان

طوافة عسكرية من قاعدة القليعات باشرت اطفاء حريق قبعيت

Lebanon 24
29-07-2022 | 06:29
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تمددت النيران بسرعة خلال ساعات الليل في غابات بلدة قبعيت وفي مواقع مختلفة من هذه المنطقة الحرجية بمنحدراتها القوية والصعبة. وافادت "جمعية درب عكار البيئية" ان النيران التهمت مساحة  4 هكتارات اضافية، لتصبح المساحة الاجمالية بحدود ال 15 هكتارا حتى الان ، بغالبياتها صنوبر وسنديان اضافة الى بساتين الزيتون القريبة. وقرابة الساعة 12 ظهرا، وصلت طوافة عسكرية من قاعدة القليعات الجوية ، وعاجلت عمليات الاطفاء في هذه المنحدرات الصخرية القوية التي يصعب على سيارات الاطفاء بلوغها.
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اشارة الى ان عمليات الاطفاء الان تعتمد على وسائل بدائية صنعها فريق التدخل السريع في الجمعية. 
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