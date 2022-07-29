جوائز وعروضات... " كارفور" تطلق مهرجان الصيف بالتعاون مع "سوق البلد"

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أطلقت "كارفور"، التي تملكها وتديرها شركة "ماجد الفطيم" في لبنان، مهرجان الصيف الذي يمتد من 29 تموز حتى 14 آب. ويهدف المهرجان إلى إعادة أجواء البهجة والفرح إلى عملاء "كارفو" وسط الأزمات المعيشية المتتالية التي يمر بها لبنان، بالإضافة إلى تقديم مجموعة واسعة من المنتجات ذات الجودة العالية بأسعار تنافسية.وسيتضمن المهرجان عروضات على المواد الاستهلاكية المختلفة من أطعمة طازجة ومخزّنة، والمستلزمات الخاصة بالسباحة، الملابس، الإلكترونيات وغيرها. كما ستتاح للعملاء فرصة ربح مشترياتهم من الأطعمة الطازجة والمعبّئة على شكل "كاش باك،" من خلال "دولاب الربح" في فروع الهايبرماركت الثلاثة، إلى جانب عروض ترفيهية مخصصة للأطفال في أيام عطلة نهاية الأسبوع. كما سيستضيف فرع كارفور في "سيتي سنتر"، "سوق البلد" أيّام 12 – 13 – 14 آب.وقال جوزيف الطّنوس، المدير العام لكارفور لبنان لدى "ماجد الفطيم للتجزئة": "يأتي مهرجان الصيف من كارفور، ليؤكد أننا سنبقى متمسكين بالأمل، على الرغم من كل الأزمات التي يمر بها وطننا، وأن نعمل على تعزيز الأمل ونشر الفرح في قلوب عملائنا وأطفالهم خلال فترة المهرجان، مع مواصلة التزامنا بتأمين أفضل المنتجات بأسعار تنافسية".وختم الطنوس بالقول:"نحن سعداء باستضافة "سوق البلد" الذي يجمع أصحاب المهن والحرف من جميع المناطق اللبنانية، ويسرّنا أن نوفر لهم الدعم والتشجيع من خلال منحهم مساحة مجانية لبيع منتجاتهم في كارفور خلال مهرجان الصيف".