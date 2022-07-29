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لبنان

وزير المالية يعلن جهوزية الوزارة لاستئناف العمل

Lebanon 24
29-07-2022 | 08:14
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صدر عن المكتب الاعلامي  لوزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل، التالي:

أعلن وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل عن جهوزية وزارة المالية بمديرياتها المركزية والإقليمية لإستقبال جميع المعنيين واستئناف العمل لإستقبال المواطنين بغية استعادة تسيير أعمالهم وللقيام بكل المهام المنوطة بهم بشكل طبيعي إعتباراً من يوم الإثنين المقبل في الأول من آب الجاري.
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وأبدى الخليل تفاؤلاً بإمكانية تأمين رواتب ومخصصات جميع العاملين في القطاع العام، مراهناً على حسّ المسؤولية لدى المعنيين في باقي الإدارات وحذوهم حذو زملائهم الموظفين والعاملين في مديرية المالية العامة في إعادة استنهاض الإدارة العامة من خلال دورها المحوري بالنسبة إلى جميع القطاعات، خصوصاً في الظرف الصعب الذي تمر به البلاد.

اجتماع مع صندوق النقد الدولي:
وفي شأن متصل بتحسين عمل الإدارة المالية، واستكمالاً للمفاوضات مع صندوق النقد الدولي ترأس الوزير الخليل اجتماعاً افتراضياً عبر تقنية VTC شارك فيه مدير عام المالية العامة جورج معراوي وفريق عمله عن الجانب اللبناني، والسيدة تينا بورجاليان وفريقها المساعد عن جانب الصندوق، جرى في الإجتماع تحديد الأولويات في ما خص الحوكمة المرتبطة بالشأن المالي خصوصاً على مستوى إدارة المالية العامة والواردات والمؤسسات المملوكة من قبل الدولة، وكذلك على مستوى تحسين الشفافية المالية في إعداد التقارير لتوفير الشمولية والوضوح والموثوقية وحسن التوقيت، وتحسين إعداد الموازنة وإعادة هيكلة الدين العام .
وتطرق الخليل الى أهمية إعتماد استراتيجية لتكنولوجيا المعلومات واستبدال أنظمة المعلومات الحالية بأنظمة أكثر حداثة.

لقاء مع وكالة اليابان للتعاون الدولي والبنك الدولي:
الى ذلك، استقبل الوزير الخليل المدير الإقليمي للشرق الأوسط وأوروبا في Jica (وكالة اليابان للتعاون الدولي) Masanari yoshikawa ومنسقة الوكالة زينة خلف ,وقد تم البحث معهما في مسائل ترتبط بالتعاون المشترك ، كما استقبل السيد ساروج كومار والمدير الإقليمي الجديد في البنك الدولي جان كريستوف كاريه في زيارة تعارف .
 
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