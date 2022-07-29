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لبنان

بري استقبل المدير الجديد للبنك الدولي في لبنان ووزراء القمة الرباعية لوزراء الزراعة

Lebanon 24
29-07-2022 | 08:20
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استقبل رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة المدير الجديد لمجموعة البنك الدولي في قسم المشرق الذي يضم ايران والعراق والأردن وسوريا ولبنان في الشرق الأوسط إضافة إلى منطقة شمال أفريقيا جان كريستوف كاريه والمدير الاقليمي السابق ساروج كومارجاه ، والمسؤولة عن العمليات في مكتب البنك الدولي السيدة منى كوزي  وذلك في زيارة بروتوكولية بمناسبة تولي كاريه مهامه الجديدة خلفاً لكومار جاه .
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كما استقبل الرئيس بري وزراء القمة الرباعية لوزراء الزراعة في لبنان عباس الحاج حسن ، سوريا محمد حسن قطنا ، الاردن خالد الحنيفات والعراق محمد كريم الخفاجي بحضور سفراء سوريا والاردن والعراق علي عبد الكريم علي ، وليد الحديد وحيدر شياع البراك اللقاء جرى خلاله عرض لنتائج المؤتمر الوزاري الزراعي الذي عقد في بيروت.

وبعد اللقاء تحدث وزير الزراعة  عباس الحاج حسن : 
تشرفنا بلقاء دولة رئيس مجلس النواب برفقة وزراء الزراعة العرب في سوريا والاردن والعراق وضعنا في هذا اللقاء دولة الرئيس في اجواء نقاشات ونتائج اللقاء الرباعي لوزراء الزراعة في لبنان وسوريا والعراق والاردن الذي عقد في بيروت والتي ستعلن في مؤتمر صحفي عصر اليوم .

واضاف : وضعنا دولة الرئيس باجواء ما توصلنا اليه وهو ايجابي جدا ويبنى عليه كي يصار الى توحيد العمل والجهد سواء لجهة التنسيق او الرسوم الجمركية وبالتالي كلها افكار سوف تستكمل فنيا خلال شهر ونصف من الان على ان يعقد اجتماع ثان ، الامور مفتوحة نتمنى ان يكون اللقاء الرباعي ان يكون سداسيا وان يشمل كل العرب بالنتيجة من خلال هذا اللقاء وجهت رسالة بيروت هي حاضنة لكل العرب وان تكون الايام القادمة كلها علاقات ودية بين كل العرب ربما نبدأ بالزراعة ويمكن لنا ان نحقق بالعمل الزراعي ما لا يمكن تحقيقه حتى الان .
 
جمعية كشافة الرسالة الاسلامية
كما ترأس الرئيس بري بصفته القائد العام لجمعية كشافة الرسالة الاسلامية، اجتماعاً لمجلس المفوضية العامة في الجمعية حيث تم استعراض برامج عمل الجمعية ومفوضيات الاقاليم وجدول انشطتها للمرحلة المقبلة.

الرئيس بري اعطى التوجيهات اللازمة للقادة الكشفيين بضرورة الاهتمام بقضايا الاطفال والشباب من كافة النواحي لاسيما الثقافية والتربوية والبيئية وإحتضان وتبني طاقاتهم وتمكينهم رسالياً على مختلف المستويات لمجابهة التحديات خاصة في هذه المرحلة الراهنة .

على صعيد آخر، تلقى الرئيس بري برقية تهنئة من نظيره المغربي رشيد الطالبي العلمي بمناسبة عيد الاضحى المبارك وحلول العام الهجري الجديد.
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