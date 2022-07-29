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لبنان

احتجاجات وانذارات من عدد من الدول الغربية... هذا ما كشفه وزير الخارجية

Lebanon 24
29-07-2022 | 08:41
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كشف وزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال، عبد الله بو حبيب ان "لبنان تلقى عددا من الاحتجاجات  والانذارات من عدد من  الدول الغربية عقب وصول سفينة ترفع العلم السوري ومحملة بطحين وشعير، الى مرفأ طرابلس يوم امس". 
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وقال الوزير في مقابلة خاصة مع "بي بي سي" ان "الجهات المعنية في لبنان تقوم حاليا بفحص الباخرة ولم يتمكن لبنان بعد من تحديد مصدر المواد التي تحملها ٬ على ان يُتخذ القرار المناسب لاحقا". 
 
من جهة ثانية قال بو حبيب انه "متفائل بإمكانية الوصول الى اتفاق بين لبنان وإسرائيل عبر الوساطة الامريكية من اجل ترسيم الحدود البحرية بينهما٫ مشيرا الى انه لم يسبق ان كان هناك تفاؤل بالقدر الموجود اليوم."
 
 
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