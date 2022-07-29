شيخ العقل حيا أبناء السويداء على انتفاضتهم لكرامة الجبل

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وجّه شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي ابي المنى التحية "لاهلنا في السويداء على انتفاضتهم من اجل كرامة الجبل وانتصار ابنائه الابطال لأمن أهله وسلامتهم، في وجه من استباحوا تقاليد المجتمع العريقة وانحرفوا عن تراث الآباء والأجداد وباعوا أنفسهم للغريب المتربص شراً بهم".وإذ أبدى أسفه لسقوط الشهداء الأبرار وترحّمه على ارواحهم، دعا ابي المنى إلى "المزيد من التماسك الداخلي ووحدة الصف ليبقى هذا الجبل على حقيقته شامخاً بتاريخه وعنفوانه، راسخاً في توحيده وعروبته وقيمه المعروفية".