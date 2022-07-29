نصّار: وزارة السياحة تطبّق اليوم اللامركزية الإدارية السياحية

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افتتح وزير السياحة وليد نصّار مكتب الشّباك الموحّد One Stop Shop في مقر وزارة السياحة بالتعاون مع الوكالة التركية للتعاون والتنسيق (تيكا)، بحضور السفير التركي في لبنان علي باريش أولوصوي، ومنسق "تيكا" في لبنان أورهان أيدن، والمدير العام للخطوط الجوية التركية في لبنان حسن حمدان، والمدير العام للوزارة بالتكليف أمين ذبيان، ورئيس نقابة أصحاب مكاتب السفر والسياحة جان عبود، ورئيس نقابة أصحاب مكاتب تأجير السيارات محمد دقدوق، ورئيس نقابة أصحاب الشقق المفروشة في لبنان زياد اللبان، وعضوي المجلس الوطني لإنماء السياحة رمزي علم الدين وسالم بيضون، ورئيس قسم الشرطة السياحية العقيد مارك صقر، بالإضافة إلى رؤساء المصالح والدوائر في الوزارة.بعد النشيدين الوطني اللبناني والتركي، رحّب الوزير نصّار بالحضور، وقال:" استكمالاً للمشروع الذي بدانا به منذ استلامنا لمهامنا الوزارية وهو اللامركزية الادارية السياحية، كان هدفنا افتتاح 37 مكتباً لوزارة السياحة في كل المناطق اللبنانية ولمدة سنتين. حتى اليوم أصحب لدينا 15 مكتبا، وفي الاسبوعين القادمين سنفتتح ثلاثة مكاتب. وغدا سنكون في اهدن حيث سنفتتح مكتبا للوزارة، والهدف من هذه الخطوة هو التخفيف عن كاهل المواطن المعاملات الادارية اذ انها ليست فقط مكاتب استعلامات".واضاف:" كي تكون هناك خطة مستدامة للسياحة، يجب ان تكون هناك جدوى لتلك المكاتب اي يستفيد منها السائح والمواطن والزائر والوزارة، وهذا الامر لن يحصل الا اذا تم ربط كل هذه المكاتب بمكتب رئيسي hub موجود في وزارة السياحة والذي هو "الشباك الموحد" الذي سنفتتحه اليوم، ومن اولى مهام هذا الشباك الربط التقني بين كل المكاتب في لبنان، وثانيا، تسهيل معاملات المواطنين".ولفت نصار الى الخطوات التي سبقت انجاز "الشباك الموحد"، وقال: "اثناء زيارة قمنا بها الى تركيا ضمن وفد وزاري، مع الرئيس ميقاتي، وخلال اجتماعاتنا عرض كل وزير لمشاريعه وحاجاته من مساعدات وهبات وتبادل خبرات، وذلك بوجود سعادة السفير التركي، وتوصلنا الى الحصول على هبة عينية من TIKA التي تعمل تحت جناح السفارة والدولة التركية، وتم تحضير التصميم من قبل كل موظفي الوزارة، ونفذنا المشروع ضمن فترة قصيرة نحو أربعين يوما".وشدد نصار على ضرورة واهمية استمرارية العمل بالشباك الموحد، معلنا انه ابتداء من الاسبوع المقبل سيتم فتح مدخل باب الوزارة المطل على الشارع العام (شارع الحمرا مقابل مصرف لبنان)، مشيراً الى "عدم اكتمال المستلزمات الضرورية للشباك الموحد انما الأمور الاساسية كلها موجودة والنواقص هي البرمجيات وامور تقنية ومعلوماتية والخوادم لربط المكاتب، وكما قلنا ان المشروع يمتد على سنتين، المهم انه تم تأسيس المكتب على أن تتمّم الأمور الاخرى من قبل المصالح المختصة في الوزارة".