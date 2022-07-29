Advertisement

لبنان

نصّار: وزارة السياحة تطبّق اليوم اللامركزية الإدارية السياحية

Lebanon 24
29-07-2022 | 09:16
A-
A+
Doc-P-975770-637947083221691230.jpg
Doc-P-975770-637947083221691230.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
افتتح وزير السياحة وليد نصّار مكتب الشّباك الموحّد One Stop Shop في مقر وزارة السياحة بالتعاون مع الوكالة التركية للتعاون والتنسيق (تيكا)، بحضور السفير التركي في لبنان علي باريش أولوصوي، ومنسق "تيكا" في لبنان أورهان أيدن، والمدير العام للخطوط الجوية التركية في لبنان حسن حمدان، والمدير العام للوزارة بالتكليف أمين ذبيان، ورئيس نقابة أصحاب مكاتب السفر والسياحة جان عبود، ورئيس نقابة أصحاب مكاتب تأجير السيارات محمد دقدوق، ورئيس نقابة أصحاب الشقق المفروشة في لبنان زياد اللبان، وعضوي المجلس الوطني لإنماء السياحة رمزي علم الدين وسالم بيضون، ورئيس قسم الشرطة السياحية العقيد مارك صقر، بالإضافة إلى رؤساء المصالح والدوائر في الوزارة.
Advertisement

بعد النشيدين الوطني اللبناني والتركي، رحّب الوزير نصّار بالحضور، وقال:" استكمالاً للمشروع الذي بدانا به منذ استلامنا لمهامنا الوزارية وهو اللامركزية الادارية السياحية، كان هدفنا افتتاح 37 مكتباً لوزارة السياحة في كل المناطق اللبنانية ولمدة سنتين. حتى اليوم أصحب لدينا 15 مكتبا، وفي الاسبوعين القادمين سنفتتح ثلاثة مكاتب. وغدا سنكون في اهدن حيث سنفتتح مكتبا للوزارة، والهدف من هذه الخطوة هو التخفيف عن كاهل المواطن المعاملات الادارية اذ انها ليست فقط مكاتب استعلامات".

واضاف:" كي تكون هناك خطة مستدامة للسياحة، يجب ان تكون هناك جدوى لتلك المكاتب اي يستفيد منها السائح والمواطن والزائر والوزارة، وهذا الامر لن يحصل الا اذا تم ربط كل هذه المكاتب بمكتب رئيسي hub موجود في وزارة السياحة والذي هو "الشباك الموحد" الذي سنفتتحه اليوم، ومن اولى مهام هذا الشباك الربط التقني بين كل المكاتب في لبنان، وثانيا، تسهيل معاملات المواطنين".

ولفت نصار الى الخطوات التي سبقت انجاز "الشباك الموحد"، وقال: "اثناء زيارة قمنا بها الى تركيا ضمن وفد وزاري، مع الرئيس ميقاتي، وخلال اجتماعاتنا عرض كل وزير لمشاريعه وحاجاته من مساعدات وهبات وتبادل خبرات، وذلك بوجود سعادة السفير التركي، وتوصلنا الى الحصول على هبة عينية من TIKA التي تعمل تحت جناح السفارة والدولة التركية، وتم تحضير التصميم من قبل كل موظفي الوزارة، ونفذنا المشروع ضمن فترة قصيرة نحو أربعين يوما".

وشدد نصار على ضرورة واهمية استمرارية العمل بالشباك الموحد، معلنا انه ابتداء من الاسبوع المقبل سيتم فتح مدخل باب الوزارة المطل على الشارع العام (شارع الحمرا مقابل مصرف لبنان)، مشيراً الى "عدم اكتمال المستلزمات  الضرورية للشباك الموحد انما الأمور الاساسية كلها موجودة والنواقص هي البرمجيات وامور تقنية ومعلوماتية والخوادم لربط المكاتب، وكما قلنا ان المشروع يمتد على سنتين، المهم انه تم تأسيس المكتب على أن تتمّم الأمور الاخرى من قبل المصالح المختصة في الوزارة".
كما وجه نصار كلمة شكر باللغة الانكليزية الى السفير التركي ووكالة TIKA على الدعم والتعاون لتحقيق خطوة "الشباك الموحد".

السفير التركي
بدوره السفير التركي قال: "بما ان الحكومة التركية تركز على مشاريع التعاون، فإن تيكا لديها مشاريع في 150 بلدا. وهي اصبحت مصدرا مشعا للمشاريع التركية. وهي اليوم اصبحت مساعدا اساسيا على الصعيد التقني للحكومة التركية وللشعب اللبناني".
وأضاف: "منذ تأسيسها في العام 2010 فإن تيكا انجزت اكتر من 170 مشروعا في عدة قطاعات منها السياحة والتعليم والصحة والعدل والطاقة وغيرها. وهذه المشاريع تختلف من دعم البنى التحتية وصولاً الى دعم المؤسسات، لافتاً إلى أن مكتب تيكا في لبنان يعمل بالتعاون مع الوزارات والبلديات والجامعات والجمعيات المدنية غير الربحية".
وأكد أن "تركيا مهتمة باستقرار وأمن لبنان وكذلك بتحسن معيشة اللبناني، وان مشاركتنا بتاريخ وحضارة كبيرة يدفعنا للعمل على رفع ما يعيشه اخوتنا واخواتنا في لبنان خلال السنوات الاخيرة. 
وتابع: "خلال زيارة الرئيس ميقاتي الاخيرة لانقرة فان الدولة التركية اعربت عن دعمها للبنان وشعبه من خلال عدة مشاريع منها السياحية، بالاضافة الى دعم لبنان من خلال المواد الغذائية والطبية".
كل هذه التقديمات من الدولة التركية جرى تسليمها الى السلطات اللبنانية والقوى العسكرية بوجود الوزراء المعنيين.

في الختام افتتح الوزير نصّار والسفير أولوصوي وأيدن والحاضرين المكتب، وأقيمت تجربة أولية لعملية تسجيل طلب ترخيص مؤسسة سياحية من الوزارة.
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
اليك بعض الاقتراحات Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
16:30 | 2022-07-29
16:23 | 2022-07-29
16:13 | 2022-07-29
16:03 | 2022-07-29
16:00 | 2022-07-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website