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لبنان

مفوضية اللاجئين: قلق شديد إزاء الممارسات التقييدية والتدابير التمييزية ضد اللاجئين في لبنان

Lebanon 24
29-07-2022 | 09:23
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عبرت المفوضية السامية للامم المتحدة لشؤون اللاجئين (المفوضية في لبنان)، في بيان، عن "قلقها الشديد إزاء الممارسات التقييدية والتدابير التمييزية ضد اللاجئين في لبنان".
 
وجاء في البيان:
"يشهد لبنان حاليا زيادة في التوتر بين الفئات المختلفة، وبالأخص في العنف ضد اللاجئين، مما يؤدي الى تصاعد اعمال العنف على الأرض في عدد من المناطق والأحياء. للأزمة الاقتصادية في لبنان وقع مدمر على الجميع، وخاصة على من هم الأكثر ضعفا من بينهم. إن استمرار دعم المجتمع الدولي للبنان أمر بالغ الأهمية لضمان وصول الأمن الغذائي والاحتياجات الأساسية الأخرى.
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 وتشعرالمفوضية السامية للامم المتحدة لشؤون اللاجئين بالقلق الشديد إزاء الممارسات التقييدية والتدابير التمييزية التي يتم تفعيلها على أساس الجنسية، مما يؤثر على اللاجئين كما على غيرهم من الفئات المهمشة".
 
ودعت المفوضية السلطات اللبنانية إلى ضمان سيادة القانون والوقف الفوري للعنف والتمييز ضد المستهدفين المقيمن داخل الاراضي اللبنانية. 
المصدر: الوكالة الوطنية
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