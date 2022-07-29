قاووق: اللبنانيون يريدون اجراءات عملية لحل مشكلاتهم لا مشاغبات وثرثرات

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اعتبر عضو المجلس المركزي في "حزب الله" الشيخ نبيل قاووق في ‏احتفال في منطقة بيروت "ان لبنان يمر في أسوأ أزماته ويوجد أناس في البلد ‏مشروعها السياسي المشاغبات والمجادلات ولا يقدمون الحلول ولا يعطون ‏شيئا ملموسا يخفف من اوجاع اللبنانيين".أضاف: "اللبنانيون سئموا المزايدات والمشاغبات والثرثرات وهم يريدون إجراءات ‏مبادرات عملية لحل مشكلاتهم. من هنا تكمن الاهمية الصادقة الاخلاقية الانسانية الوطنية في مبادرة سماحة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله حول الهبة الايرانية، لانها تعبر عن الحرص الفعلي والكبير في خدمة اهلنا والتخفيف عن معاناة شعبنا".