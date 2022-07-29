Advertisement

لبنان

قاووق: اللبنانيون يريدون اجراءات عملية لحل مشكلاتهم لا مشاغبات وثرثرات

Lebanon 24
29-07-2022 | 09:38
A-
A+
Doc-P-975774-637947094976846514.jpg
Doc-P-975774-637947094976846514.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 اعتبر عضو المجلس المركزي في "حزب الله" الشيخ نبيل قاووق في ‏احتفال في منطقة بيروت "ان لبنان يمر في أسوأ أزماته ويوجد أناس في البلد ‏مشروعها السياسي  المشاغبات والمجادلات ولا يقدمون الحلول ولا يعطون ‏شيئا ملموسا يخفف من اوجاع اللبنانيين".
Advertisement
 
أضاف: "اللبنانيون سئموا المزايدات والمشاغبات والثرثرات وهم يريدون إجراءات ‏مبادرات عملية لحل مشكلاتهم. من هنا تكمن الاهمية الصادقة الاخلاقية الانسانية الوطنية في مبادرة سماحة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله حول الهبة الايرانية، لانها تعبر عن الحرص الفعلي والكبير في خدمة اهلنا والتخفيف عن معاناة شعبنا".
  
المصدر: الوكالة الوطنية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
اليك بعض الاقتراحات Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
16:30 | 2022-07-29
16:23 | 2022-07-29
16:13 | 2022-07-29
16:03 | 2022-07-29
16:00 | 2022-07-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website