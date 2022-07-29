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لبنان

عدد خاص من الجريدة الرسمية بحفظ حقوق القطاع العام... اليكم التفاصيل

Lebanon 24
29-07-2022 | 09:52
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بتوجيه من رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي اصدرت مصلحة الجريدة الرسمية في المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء عددا  خاصا من الجريدة الرسمية تضمن المراسيم المتعلقة بالتقديمات الاضافية للموظفين في القطاع العام ، تمكيناً لهم من الاستفادة من تلك التقديمات ابتداء من اول شهر آب المقبل.
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