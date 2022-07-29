عدد خاص من الجريدة الرسمية بحفظ حقوق القطاع العام... اليكم التفاصيل

بتوجيه من رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي اصدرت مصلحة الجريدة الرسمية في المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء عددا خاصا من الجريدة الرسمية تضمن المراسيم المتعلقة بالتقديمات الاضافية للموظفين في القطاع العام ، تمكيناً لهم من الاستفادة من تلك التقديمات ابتداء من اول شهر آب المقبل.

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