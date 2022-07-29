هل التقى جنبلاط وفيق صفا؟

صدر عن مفوضية الإعلام في الحزب التقدمي الاشتراكي ما يلي:



خلافاً لما نشرته جريدة الأخبار في عددها الصادر اليوم الجمعة 29 تموز 2022، فإنّه لم يحصل لقاء بين رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ومسؤول لجنة الارتباط والتنسيق في حزب الله وفيق صفا، وعليه فإنّ ما نشرته الصحيفة عن لقاء وعن بحثٍ بالاستحقاق الرئاسي غير صحيح إطلاقاً، مع الإشارة إلى أن تواصلاً حصل مع صفا واقترح جنبلاط عقد لقاء يحدد موعده لاحقاً.

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