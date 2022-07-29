ياسين: تواصلنا مع المانحين لنرى مدى جهوزيتهم لدعم خطة ادارة النفايات

جال وزير البيئة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور ناصر ياسين، في منطقة اقليم الخروب، حيث عقد لقاء في مستهل جولته، في مركز إتحاد بلديات اقليم الخروب الشمالي في بلدة مزبود، مع رئيس الاتحاد المهندس زياد الحجار وعدد من بلديات المنطقة.

وتحدث ياسين بداية عن الدفاع المدني، فأشار الى "ان إمكانات هذا الجهاز متواضعة وقليلة، ونحن نحاول جهدنا ليكون الدفاع المدني قادرا ونستبق ذلك عبر الوقاية".وتطرق ياسين الى موضوع النفايات، فقال: "لقد جددنا العمل الذي كانت تقوم به وزارة البيئة، ومجلس الوزراء وافق على خطة وزارة البيئة للإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة والمؤلفة من عدة توجهات. تواصلنا مع المانحين لنرى مدى جهوزيتهم لدعم هذه الخطة، وقد بدأنا في بيروت، وانتقلنا الى المناطق الأخرى. مشيرا الى انه بالنسبة لاقليم الخروب هو معمل "السويجاني"، مرجحا "ان يكون الحل، حيث يتم توقيع اتفاق مع البلديات والتحضيرات الادارية"، مشيرا الى "ان الطمر يكون لبقايا الـ rdf، مقترحا مطمر الناعمة الأكثر تطورا وتنظيما، او قد تضطر الى اقامة مطمر للنفايات المنطقة، وهو المقترح في كسارة بعاصير - الجية.واشار ياسين الى "ان جزءا من زيارة اليوم ولقاء مع البلديات هو البحث في هذه الافكار"، مؤكدا "استعداد وزارة البيئة تقنيا وفنيا والربط مع المانحين، للبدء بهذا المشروع"، لكنه اشار الى "ان موضوع الفرز والمطمر يتطلبان وقتا وتحضيرا طويلا، موضحا ان هذه الخطة ستبدأ بتاريخ 1/1/2024"، مشددا على "أهمية ان يكون هناك قبول لهذا الموضوع في المنطقة".