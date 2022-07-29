الحريري بمناسبة رأس السنة الهجرية: نأمل أن تتبدّل أحوال لبنان إلى الأفضل

هنّأ الرئيس سعد الحريري اللبنانيين بمناسبة حلول ذكرى رأس السنة الهجرية، معرباً عن تمنياته بأنّ تتبدل أحوال لبنان إلى الأفضل والأحسن.

وفي تغريدة له عبر حسابه على "تويتر"، قال الحريري: "وتعود الذكرى … ذكرى الهجرة النبوية المباركة، حاملة معها أجمل المعاني، وأروع الصور، بهذه المناسبة العطرة، أتقدم من اللبنانين عامةً، والمسلمين خاصةً بالتهنئة، سائلاً المولى الكريم، أن يعيدها علينا وقد تبدلت احوال بلدنا الى أفضل وأحسن، وأن نستقي منها أجمل المعاني والدروس، ليتم النهوض ببلدنا الحبيب الى حيث ينبغي أن يكون، لأن من دروس الهجرة، أن وعورة الدرب لا يصحّ أن تلوي يد من أراد بلوغ الغاية".