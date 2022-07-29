ما جديد ملف الحبوب الأوكرانية المسروقة التي دخلت لبنان؟

أصدرت السفارة الأوكرانية في لبنان بياناً، اليوم الجمعة، وجاء فيه: "أثناء الاحتلال الروسي، تمت سرقة أكثر من 500.000 طن من الحبوب من مناطق خيرسون وزابورجيا وميكولايف المحتلة. كانت هناك محاولات لنقل معظم هذه الحبوب إلى دول الشرق الأوسط، ومنها مصر وتركيا وسوريا، وسجلت محاولات نقلها إلى لبنان".

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أضاف البيان: "أثبتت وكالات إنفاذ القانون في أوكرانيا تورّط 78 سفينة في النقل غير المشروع للحبوب الأوكرانية المسروقة. في نفس الوقت، هذه القائمة غير مكتملة ويتم تحديثها باستمرار، وظهرت السفينة Laodicea في هذه القائمة".

ولفتت السفارة إلى أنه "تم تأكيد حقائق التصدير غير القانوني للحبوب من أوكرانيا ليس فقط من قبل وكالات إنفاذ القانون، ولكن أيضاً في إطار التحقيقات الصحفية، وكذلك من خلال مبادرة دراسة القرصنة الروسية، وهي مجموعة من المسؤولين الحكوميين الأميركيين السابقين وخبراء التجارة الدولية في مجال الأمن القومي".

وأكملت: "ويشير هذا التقرير https://www.russiatheftreport.com/russia-theft- report.html في الصفحة 18 إلى سفينة Laodicea التي تم تسجيلها في مدينة فيوديسيا في 4 تموز. واليوم، أصدر قاضي المحكمة الأوكرانية قرارًا بشأن حجز السفينة Laodicea مع البضاعة المحمولة على متنها. بالإضافة إلى ذلك، تجدر الإشارة إلى أن هذه السفينة تخضع لعقوبات الولايات المتحدة الأمريكية وتخضع لقانون سيزار.