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لبنان

ما جديد ملف الحبوب الأوكرانية المسروقة التي دخلت لبنان؟

Lebanon 24
29-07-2022 | 11:27
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أصدرت السفارة الأوكرانية في لبنان بياناً، اليوم الجمعة، وجاء فيه: "أثناء الاحتلال الروسي، تمت سرقة أكثر من 500.000 طن من الحبوب من مناطق خيرسون وزابورجيا وميكولايف المحتلة. كانت هناك محاولات لنقل معظم هذه الحبوب إلى دول الشرق الأوسط، ومنها مصر وتركيا وسوريا، وسجلت محاولات نقلها إلى لبنان".
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أضاف البيان: "أثبتت وكالات إنفاذ القانون في أوكرانيا تورّط 78 سفينة في النقل غير المشروع للحبوب الأوكرانية المسروقة. في نفس الوقت، هذه القائمة غير مكتملة ويتم تحديثها باستمرار، وظهرت السفينة Laodicea في هذه القائمة".
ولفتت السفارة إلى أنه "تم تأكيد حقائق التصدير غير القانوني للحبوب من أوكرانيا ليس فقط من قبل وكالات إنفاذ القانون، ولكن أيضاً في إطار التحقيقات الصحفية، وكذلك من خلال مبادرة دراسة القرصنة الروسية، وهي مجموعة من المسؤولين الحكوميين الأميركيين السابقين وخبراء التجارة الدولية في مجال الأمن القومي".
وأكملت: "ويشير هذا التقرير https://www.russiatheftreport.com/russia-theft- report.html في الصفحة 18 إلى سفينة Laodicea التي تم تسجيلها في مدينة فيوديسيا في 4 تموز. واليوم، أصدر قاضي المحكمة الأوكرانية قرارًا بشأن حجز السفينة Laodicea مع البضاعة المحمولة على متنها. بالإضافة إلى ذلك، تجدر الإشارة إلى أن هذه السفينة تخضع لعقوبات الولايات المتحدة الأمريكية وتخضع لقانون سيزار.
وختم: "كذلك، أجرى التحقيق الصحفيون في موقع myrotvorets، الذين حققوا في مسار السفينة من فيودوسيا إلى طرابلس. https://myrotvorets.news/laodicea-perevozyt-zerno-z-okupovanoi-feodo/".
 
ويوم الأربعاء، رست سفينة سورية واقعة تحت طائلة عقوبات أميركية في ميناء طرابلس، وكانت تحمل مادتي الشعير والطحين. وعلى الفور، أعلنت السفارة الأوكرانية في بيروت عبر وكالة "رويترز"، يوم الخميس، بأنّ روسيا سرقت تلك المواد من مخازن أوكرانية.
ووصلت السفينة لاودسيا إلى طرابلس الأربعاء، بحسب موقع مارين ترافيك لبيانات الشحن البحري.
 
وقالت السفارة الأوكرانية لـ"رويترز" إنّ "السفينة أبحرت من ميناء في شبه جزيرة القرم مغلق أمام الشحن الدولي وتحمل 5 آلاف طن من الشعير ومثلها من الطحين نشتبه بأنها مأخوذة من مخازن أوكرانية".
 
وأوضح البيان حينها أنّ "هذه هي المرة الأولى التي تصل فيها شحنات حبوب ودقيق مسروقة إلى لبنان".
 
 
 
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